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Кягин Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кягин
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7808. КЯГИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 19 л., Детскосельск. у., Красногорск. в. и д. Мурманск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 мая 923.

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