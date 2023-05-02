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Кобзев Андрей Самойлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобзев
Имя
Андрей
Отчество
Самойлович
Дата исполнения приговора
03 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4342. КОБЗЕВ АНДРЕЙ САМОЙЛОВИЧ, 26 л., Тамбовск. у., Саюкинск. в., с. Дмитровщины. Н. С. 11 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ІІІ—24.

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