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Бурнашев Абдул-Азис Кевинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурнашев
Имя
Абдул-Азис
Отчество
Кевинов
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45492. БУРНАШЕВЪ, АБДУЛЪ-АЗИСЪ Кевиновъ. К. Елатом. у., в. и с. Азѣева, 23 л.; — Г. С. 2 уч. г. Севастополя, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 23 Марта 905.

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