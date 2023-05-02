Удалов Григорий Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удалов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99394. УДАЛОВЪ, ГРИГОРІЙ ИЛЬИНЪ, 46 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Пензенск. у., в. и с. К.-П.-Архангельскаго; — Пензен. О. С., 11 Мая 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 16 Іюня 911. | 909 154812 2 ч. 1653 У. | 91 147277 1647 У. | 904 83011 286 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 78053. | 97 97902 2 ч. 1655 У. | 83 8960 170 М. | 95 53568 169 М. | 93 109965 2 ч. 1655 У.
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