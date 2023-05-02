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Сбоев Алексей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сбоев
Имя
Алексей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8786. СБОЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 59 л., Уржумск. у., Пименск. в., д. Овсянниковой. Томск. Губсуд. Ст. Ст. 105 и 108 лиш. св. 1½ г. Исп. 24 дек. 923.

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