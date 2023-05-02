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Марков Петр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Петр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8771. МАРКОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 40 л., г. Витебска. Н. С. 2 уч. Хабаровск. у. Ст. ст. 180 п. «б», 181, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 дек. 92З.

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