Комлев Михаил Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Михаил Наумович

Комлев Михаил Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комлев
Имя
Михаил
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6334. КОМЛЕВ МИХАИЛ НАУМОВИЧ, 18 л., Семеновск. у., Хохломск. в., с. Васильева, Нижегородск. Губсуд, Ст. 85, лиш. св. 2 г., Исп. 28 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.