Койдо Ида Карлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Койдо
- Имя
- Ида
- Отчество
- Карлова
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86444. КОЙДО, ИДА КАРЛОВА. К. Юрьевск. у., Кудинск. в., 20 л.; — М. С. 6 уч. Юрьево-Верроск. окр., 169 М., тюр. 5 м. Исп. 22 Мая 908. 86445. КОЙЛО, ЛЕОНТІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Константиноград. у., Новотагамликск. в., с. Кустолова, 46 л.; — Полтав. О. С., 114, 134, 135, 149, 9, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 27 Марта 908.
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