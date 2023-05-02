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Гривин Трофим Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гривин
Имя
Трофим
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
144843. ГРИВИНЪ, ТРОФИМЪ ГРИГОРЬевъ. К. изъ сс. Ишимск. у., Армизонск. в., с. Снегиревскаго, 60 л., рд. Уманск. у., Войтовск. в., въ с. Ксензовкѣ; — М. С. 8 уч. Ишимск. у. 3 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 10 м. Исп. 30, счит. ср. съ 3 Окт. 909, | 30 л. наз. Кіевск. О. С. за кражу, тюр. 1 г. | 90 г. Тобольск. О. С. осужд. за убійство въ дракѣ.

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