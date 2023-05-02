Еремин Дмитрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46695. ЕРЕМИНЪ, ДМИТРІЙ ПАВЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Балашова, 21 г.; — Саратов. О. С. (въ 8 р.), 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Февр. 905 г., арест. отд. 1 г. Исп. 21 Мая, сч. ср. съ 21 Февр. 905. | 903 63424 170 М. | 901 59718 169 М. | 902 52474 172 М.
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