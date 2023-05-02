Янковский Антон Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янковский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 541
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156545. ЯНКОВСКІЙ, АНТОНЪ ВИкентьевъ. К. Виленск. у., Мицкунск. в., застѣи. Паперничекъ, 22 л.; — У. Чл. О. С. по г. Кронштадту 20 Нояб. 909, 1 п. 12, 1 и 3 п. 14, 16, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 5 Дек. 909.
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