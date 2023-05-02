Мансуров Степан Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мансуров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8718. МАНСУРОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 24 л., Краснококшайск. к., Оршанск. в., с. Кучки. Н. С. 7 уч. Краснококшайск. к. Ст. 150, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 12 сент. 923.
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