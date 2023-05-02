Семидоцкий Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семидоцкий
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8935. СЕМИДОЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 33 л., Петропавловск. у., Вознесенск. в. и д. Акмолинск. Губсуд. Ст. Ст. 76 ч. 1 и 193, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 11 сент. 923.
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