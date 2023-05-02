Аверьянов Алексей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аверьянов
- Имя
- Алексей
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12594. АВЕРЬЯНОВ, АЛЕКСЕЙ, 21 г. Гр. Бежецк. у., Остречинск. в, д. Ивановской; — П. С. 1 инж. б-на. Спекуляц., лиш. св. 7 м. Исп. 31 июля 920.
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