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Лалетин Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лалетин
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7873. ЛАЛЕТИН СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 46 л., Слободск. у., Шепелевск в. Н. С. 9 уч. Слободск. у. Самосуд, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 8 июня 923.

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