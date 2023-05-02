Фонарев Дмитрий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фонарев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140622. ФОНАРЕВЪ, ДМИТРІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Балаган. у., Коноваловск. в., д. Тышлыкова, 32 л.; — Иркутск. О. С., 1 ч. 1465 У., съ лиш. нѣк. пр. тюр. 8 м. Исп. 18 Авг. 909.
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