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Фонарев Дмитрий Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фонарев
Имя
Дмитрий
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
18 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140622. ФОНАРЕВЪ, ДМИТРІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Балаган. у., Коноваловск. в., д. Тышлыкова, 32 л.; — Иркутск. О. С., 1 ч. 1465 У., съ лиш. нѣк. пр. тюр. 8 м. Исп. 18 Авг. 909.

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