Синицын Владимир Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синицын
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98615. СИНИЦЫНЪ, ВЛАДИМИРЪ ЕГОровъ, 21 г. К. Кинешем. у., Семеновск. в., д. Романовой, рд. въ пос. Колпинѣ, Царскосельск. у.; — СПБ. О. С., 10 Іюня 911, 152, 152¹, 1 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 7½ м. предв. заключ. Исп. 19 Іюля 911. | 909 108143 1 ч. 1655 У. | 907 45144 169 М. | 908 25562 170 М. | 905 83739 169 М.
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