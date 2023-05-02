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Колосова Наталья Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колосова
Имя
Наталья
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
32458. КОЛОСОВА, НАТАЛЬЯ ИВАНОВА. К. изъ сс.-п. Томск. у., Елгайск. в. и с., 28 л., рд. Юрьевск. у., въ Касперск. в.; — Красноярск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 21 Марта 905. | 99 96286 1655 У. | 94 71923 169 М. | 95 50921 170 М. | 91 55401 169 М.

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