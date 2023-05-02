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Дьячкова Неонила Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьячкова
Имя
Неонила
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46621. ДЬЯЧКОВА, НЕОНИЛА МИХАЙлова. Мщ., 34 л., рд. въ губ. г. Ставрополѣ, прип. въ в. и с. Ключахъ, Перчин. окр.; — Армавир. С. М. С., 2 п. 1112 Пит. У. и 16 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Апр. 905.

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