Дьячкова Неонила Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьячкова
- Имя
- Неонила
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46621. ДЬЯЧКОВА, НЕОНИЛА МИХАЙлова. Мщ., 34 л., рд. въ губ. г. Ставрополѣ, прип. въ в. и с. Ключахъ, Перчин. окр.; — Армавир. С. М. С., 2 п. 1112 Пит. У. и 16 М., тюр. 4 м. Исп. 11 Апр. 905.
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