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Фомичев Иван Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Иван
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7742. ФОМИЧЕВ, ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ, 49 л., Гр. Кадниковск. у., Сямусенск. в., д. Винзевской,; Н. С. 9 уч. Кадниковск. у., Неподч. вл., лиш. св. 1 г. , условно.

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