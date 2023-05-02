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Кузьмин Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7412. КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Псковск. у., Лозовск. в., д. Гаполово. Псковск. Ревтриб. Ст. ст. 106 ч. 2 и 183 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 18 янв. 923.

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