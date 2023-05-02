Колосов Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колосов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34894. КОЛОСОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Красноярск. у., Заледѣевск. в., д. Кардачиной, 35 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Иркутск. О. С. (въ 4 р.; 1 р. Губ. С.), 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 22 Февр. 907. | 905 47639 1465 У.
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