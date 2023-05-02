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Курбатова Екатерина Корниловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курбатова
Имя
Екатерина
Отчество
Корниловна
Дата исполнения приговора
16 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
25731. КУРБАТОВА, ЕКАТЕРИНА КОРНИЛОВНА, 53 л. Гр. Сарапульск. у., Шаркинск. в., д. Н.-Кивиры; — Н. С. 2 уч. Сарапульск. у. Кумышковар., лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. штр. Исп. 16 апр. 920.

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