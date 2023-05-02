Баратов Тургай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баратов
- Имя
- Тургай
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 401. Баратов Тургай, 14 л., Алма-Атинск. у., с. Чилик. Н. С. 1 уч. Алма-Атинск. у. Ст. ст. 153, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 11/ІІ—26.
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