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Алдаров Петр Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алдаров
Имя
Петр
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44764. АЛДАРОВЪ, ПЕТРЪ МАТВѢЕВЪ (онъ же Авдаровъ). К. Казан. у., Арск. в., с. Чурилина, 23 л.; — Казанск. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1647, 1 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Мая 905. | 904 84115 1655 У. | 901 71420 172 М. | 903 19269 169 М.

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