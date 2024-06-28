Алдаров Петр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алдаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44764. АЛДАРОВЪ, ПЕТРЪ МАТВѢЕВЪ (онъ же Авдаровъ). К. Казан. у., Арск. в., с. Чурилина, 23 л.; — Казанск. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1647, 1 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 10 Мая 905. | 904 84115 1655 У. | 901 71420 172 М. | 903 19269 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.