Тихонов Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 463
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154474. ТИХОНОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Краснинск. у., Ивановск. в., с. Новоселокъ, 29 л.; — Смоленск. О. С. 15 Сент. 909, 149, 152, 1654¹ и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 85396, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 153129, арест. отд. 4 г. Исп. 15 Окт. 909. | 905 27964 1654¹ У. | 97 7910! 1654¹ У.
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