Голоскоков Никифор Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голоскоков
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46134. ГОЛОСКОКОВЪ, НИКИФОРЪ ИГнатьевъ. К. Острогож. у., Сагуновск. в., с. Костомарова, 23 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр., 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Дек. 904.
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