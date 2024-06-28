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Голоскоков Никифор Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голоскоков
Имя
Никифор
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46134. ГОЛОСКОКОВЪ, НИКИФОРЪ ИГнатьевъ. К. Острогож. у., Сагуновск. в., с. Костомарова, 23 л.; — М. С. 5 уч. Армавир. окр., 170 М., тюр. 6 м. Исп. 24 Дек. 904.

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