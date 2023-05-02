Денисов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Андрей Алексеевич

Денисов Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3831. ДЕНИСОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 16 л., Старорусск. у., Дубовицк. в., д. Б.-Орехова. Новгородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.