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Румянцева Марфа Макаровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцева
Имя
Марфа
Отчество
Макаровна
Дата исполнения приговора
04 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8418. РУМЯНЦЕВА МАРФА МАКАРОВНА, 50 л., Нерехтск. у., Горковск. в., д. Шубино. Н. С. Дежур. Камер. г. Ив-Вознесенска, Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 4 авг. 923.

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