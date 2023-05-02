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Осипов Александр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипов
Имя
Александр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
10 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7257. ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 32 л., Юрьев-Польск. у., Паршинск. в., с. Осановца. Н. С. 3 уч. Суздальск. у. Ст. ст. 140а, 140б, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 мая 923.

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