Крук Сергей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крук
- Имя
- Сергей
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83787. КРУКЪ, СЕРГѢЙ (онъ же Крюкъ), (внѣбр.), 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Игумен. у., Пережирск. в., д. Узлянъ, рд. въ г. Минскѣ; — Минск. О. С., 5 Мая 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 37454 и приг. сего С. отъ 16 Марта 911 г. (2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 908 72601 2 ч. 1655 У. | 902 23589 1655 У. | 904 51038 1655 У. | 901 20 72 169 М. | 903 23610 1655 У. | 900 40288 170¹ М.
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