Жаркова Прасковья Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жаркова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 91
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3129. ЖАРКОВА ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 62 л., Муромск. у., Загаринск. в., с. Высоцкого. Н. С. 2 уч. Астраханск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/І—24.
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