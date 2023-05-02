Евдокимов Василий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4277. ЕВДОКИМОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 21 г., Белебеевск. у., Шарайск. в., д. Ново-Александровки. Н. С. 11 уч. Белебеевск. у. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 дек. 923
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