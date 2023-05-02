Бачурин Иван Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бачурин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129939. бачуринъ, иванъ даниловъ. К. Калязин. у., Серцевск. в., д. Ремнева, 32 л.; — Г. С. г. Калязина 2 Іюня 909, 14, 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Окт. 909.
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