Лысинский Андрей Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лысинский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96087. ЛЫСИНСКІЙ, АНДРЕЙ РОМАновъ, 21 г. Мщ. г. Славянска, Изюмск. у., рд. въ г. Тифлисѣ; — Бакинск. О. С., 31 Марта 911, 115, 2 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Іюня 911. | 969 148928 1 ч. 1655 У. | 907 33225 169 М. | 28 Сент. 907 г. Завѣд. Бакинск. У. Гор. Мир. уч., за кражу, тюр. 3 м.
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