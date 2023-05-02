Третьяков Яков Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Третьяков
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140116. ТРЕТЬЯКОВЪ, ЯКОВЪ СТЕПАНОВЪ. К. Воронеж. у., в. и сл. Чижовки, 34 л.; — Острогож. О. С. 24 Сент. 909, 13 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. Исп. 31 Окт. 909.
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