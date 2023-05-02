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Третьяков Яков Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Третьяков
Имя
Яков
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140116. ТРЕТЬЯКОВЪ, ЯКОВЪ СТЕПАНОВЪ. К. Воронеж. у., в. и сл. Чижовки, 34 л.; — Острогож. О. С. 24 Сент. 909, 13 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2 г. Исп. 31 Окт. 909.

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