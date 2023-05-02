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Венгерт Франц Фридрихов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Венгерт
Имя
Франц
Отчество
Фридрихов
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
45718. ВЕНГЕРТЪ, ФРАНЦЪ ФРИДРИХОВЪ. Австр.-подд., 26 л., рд. въ г. Витебскѣ; — Тобольск. О. С. (въ 3 р.), 2 степ. 33, 2 и 4 п. 134, 135, 1 ч. 1656 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 30 Апр. 905. | 902 1345 1659¹ У. | 900 31422 172 М.

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