Венгерт Франц Фридрихов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Венгерт
- Имя
- Франц
- Отчество
- Фридрихов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45718. ВЕНГЕРТЪ, ФРАНЦЪ ФРИДРИХОВЪ. Австр.-подд., 26 л., рд. въ г. Витебскѣ; — Тобольск. О. С. (въ 3 р.), 2 степ. 33, 2 и 4 п. 134, 135, 1 ч. 1656 и 2 п. 1663 У., тюр. 8 м. Исп. 30 Апр. 905. | 902 1345 1659¹ У. | 900 31422 172 М.
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