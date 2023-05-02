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Барабин Ефим Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барабин
Имя
Ефим
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45105. БАРАБИНЪ, ЕФИМЪ МИХАЙЛОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Волчан. у., Ольховатск. в., х. Аниськина, 30 л.; — Харьков. О. С., 4 п. 134, 135 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Мая 905.

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