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Шилова Василиса Логиновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шилова
Имя
Василиса
Отчество
Логиновна
Дата исполнения приговора
05 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12068. ШИЛОВА, ВАСИЛИСА ЛОГИНОВНА, 37 л. Гр. Новоторжск. у., Грузинск. в., с. Селестрова; — Н. С. 1 р. Новоторжск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 5 февр. 920.

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