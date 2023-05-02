Болвачев Андрей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болвачев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130179. БОЛВАЧЕВЪ, АНДРЕЙ АЛЕксѣевъ. К. Орлов. г., Дмитров. у., Хотѣевск. в., д. Вынчебеса, 35 л.; — Карачев. У. С. 2 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.