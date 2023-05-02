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Болвачев Андрей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болвачев
Имя
Андрей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130179. БОЛВАЧЕВЪ, АНДРЕЙ АЛЕксѣевъ. К. Орлов. г., Дмитров. у., Хотѣевск. в., д. Вынчебеса, 35 л.; — Карачев. У. С. 2 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.

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