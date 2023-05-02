Усиков Марк Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усиков
- Имя
- Марк
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12345. УСИКОВ МАРК АНДРЕЕВИЧ, 35 л., б. Кубанск. обл., Славянск. отд., станицы Ивановской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 169, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г. П. в. а. с. 26/ѴІІІ—24.
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