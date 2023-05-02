Ермолаев Иосиф Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермолаев
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4472. ЕРМОЛАЕВ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Армавирск. отд., Урунск. в. и ст. Н. С. 5 уч. Армавирск. отд. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 дек. 923.
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