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Шаевский Мойше-Иось Ицков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаевский
Имя
Мойше-Иось
Отчество
Ицков
Дата исполнения приговора
06 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141395. ШАЕВСКІЙ, МОЙШЕ-ІОСЬ ИЦКОВЪ. Мщ. Зозовск. в., Липовецк. у., 36 л., рд. въ м. и в. Новой-Прилукѣ, Бердичев. у.; — Кіевск. О. С., 173 и 2 п. 174 М. и 2 ч. 576 У., тюр. 2 м. Исп. 6 Іюня 907.

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