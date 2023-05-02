Алькеев Суан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлькеев Суан

Алькеев Суан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алькеев
Имя
Суан
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44835. АЛЬКЕЕВЪ, СУАНЪ. Кирг. Уръ-Маральск. в., Ауліеатин. у., 44 л.; — М. С. 1 уч. Ауліеатин. у., 1 п. 12, 169, 2 и 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 8 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close