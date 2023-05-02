Кишкин Михаил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кишкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5975. КИШКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 41 г., Ростовск. у., Березниковск. в., с. Астафьево, Н. С. 4 р. Ростовск. у., Ст. 143, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л, Исп. 27 июня 923.
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