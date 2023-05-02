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Кишкин Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кишкин
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
Источник
Скан
Оригинальная запись
5975. КИШКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 41 г., Ростовск. у., Березниковск. в., с. Астафьево, Н. С. 4 р. Ростовск. у., Ст. 143, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л, Исп. 27 июня 923.

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