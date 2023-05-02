Акимов Матвей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 62. АКИМОВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ (он же Михеев), 27 л. Гр. Петрозаводск, у., Самозерск. в., с. Ламьи Сельги; — Н. С. 8 уч. Петрозаводск. у. Покуш. на убийство, прин. раб. 1½ г. или лиш. св. 6 м. Исп. 17 сент. 919.
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