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Хают Бейла Янкелева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хают
Имя
Бейла
Отчество
Янкелева
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140773. ХАЮТЪ, БЕЙЛА ЯНКЕЛЕВА. Мщ. г. Атакъ, Сорок. у., 49 л., рд. въ г. Херсонѣ; — Феодосійск. У. С. 10 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 909.

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