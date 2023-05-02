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Кузнецов Алексей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Алексей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7291. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 36 л., Лысковск. у., с. Вязники. Нижегородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 дек. 923.

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