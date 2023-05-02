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Мурашов Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мурашов
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
4897. Мурашов Алексей Николаевич, 17 л. Гр. Гжатск, у., Ивакино-Купровск. в., д. Свинцовой; — Н. С. 5 уч. Гжатск, у. Крвжа, лиш. св. 1 г. по амнист. от нак. освоб.

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