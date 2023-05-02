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Лютиков Евгений Иннокентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лютиков
Имя
Евгений
Отчество
Иннокентьевич
Дата исполнения приговора
02 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8412. ЛЮТИКОВ ЕВГЕНИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, 22 л., Свободненск. у., Албазинск. «в., д. Джалинда. Н. С. 3 уч. г. Благовещенска. Ст. 94 ч. 2, лиш. св. 6 л. Исп. 2 июня 923.

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